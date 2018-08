Internacional

Ingreso de Palestina en la ONU

Abás: 'Palestina sabe qué hacer si EE. UU. veta la entrada en la ONU'

08/10/2011

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, ha asegurado que está de acuerdo con reanudar las conversaciones de paz con los israelíes, pero que son ellos quienes no quieren la paz.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ha afirmado que los palestinos "ya saben qué hacer" en caso de que EEUU objete su reconocimiento en la ONU y ha señalado que su pueblo no se dejará arrastrar "por nada ni por nadie" del camino de la paz.



Abás, quien cumple en República Dominicana la primera escala de una gira por Latinoamérica, ha asegurado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está "destruyendo los sueños" de su pueblo que "quiere la paz" con los palestinos.



"Hemos tratado por todos los medios de llegar a un acuerdo (con Israel), esta oportunidad es histórica para llegar a ese acuerdo, no queremos que suceda lo que pasó con las conversaciones que sosteníamos con (el ex primer ministro israelí, Ehud) Olmert, que de buenas a primeras se cayeron", ha afirmado el líder palestino.



En un encuentro con miembros de la comunidad palestina en la nación caribeña, en el que también ha participado el presidente dominicano, Leonel Fernández, Abás ha intensificado sus críticas a Netanyahu al considerar que este "no quiere" la paz con los palestinos, ya que su Gobierno continúa creando más asentamientos en la zona ocupada.



Ha asegurado que está de acuerdo con reanudar las conversaciones de paz con los israelíes, pero que éstos siguen construyendo asentamientos en los territorios ocupados de Palestina lo que demuestra que son ellos quienes realmente no quieren la paz.



En cuanto a la advertencia de Estados Unidos de imponer su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para que el Estado palestino no sea aceptado en ese organismo, Abás ha advertido que los palestinos "ya saben qué hacer" para cuando esto ocurra, aunque ha dicho que por el momento no dará más detalles.



Abás continuará mañana su gira por El Salvador antes de viajar a Colombia, país que actualmente es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y donde espera convencer a sus autoridades de que brinden su apoyo a Palestina para ser reconocida como Estado en la ONU.