Secuestran a dos cooperantes españolas en Kenia

14/10/2011

Las trabajadoras de Médicos sin Fronteras (MSF) han sido secuestradas en el campo de refugiados keniano de Dadaab, a unos 100 kilómetros de la frontera con Somalia.

Dos trabajadoras españolas de Médicos Sin Fronteras (MSF) España han sido secuestradas en el campo de refugiados keniano de Dadaab, ha informado Javier López Cifuentes, alto cargo de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Kenia.



Según López Cifuentes, el secuestro se ha producido alrededor de las 13:30 horas local (10.30 hora GMT) en el campo de refugiados de Ifo, en Dadaab, este del país, a unos 100 kilómetros de la frontera con Somalia.



MSF ha confirmado el secuestro de dos trabajadores extranjeros, de los que no ha precisado la nacionalidad, y ha agregado que el conductor del vehículo, un empleado keniano, ha resultado herido al recibir un disparo de los asaltantes y se encuentra hospitalizado en Dadaab.



López Cifuentes ha recordado que "hace unas semanas" secuestraron en Dadaab un vehículo todoterreno perteneciente a la organización no gubernamental CARE International y a su conductor, que aún no han aparecido.



En las últimas semanas, en Kenia se han registrado varios secuestros de extranjeros en zonas cercanas a la frontera con la volátil Somalia, en guerra civil desde 1991.



El último secuestro, de una ciudadana francesa discapacitada, se produjo el pasado 1 de octubre en el turístico archipiélago keniano de Lamu (este).



El Gobierno keniano ha enviado recientemente varios equipos de seguridad para vigilar la actividad en la porosa frontera que comparte con Somalia.