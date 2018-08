Internacional

Berlusconi califica el caso Mediatrade como un "grave escándalo"

18/10/2011

"Ahora todos me preguntan si estoy satisfecho. No lo estoy, porque he sido acusado de una cosa que no existe ni en el cielo ni en la tierra", afirmó el propio Berlusconi ante las preguntas de los periodistas a su llegada a la Cámara de los Diputados italiana.

El primer ministro italiano no será finalmente enjuiciado por el caso Mediatrade, después de que la jueza del Tribunal de Milán Maria Vicidomini le dejara hoy libre de cargos al término de una audiencia preliminar.

Sin embargo, Vicidomini dictaminó el enjuiciamiento de los otros once imputados, entre ellos el hijo del mandatario Piersilvio; el presidente del grupo televisivo Mediaset, Fedele Confalonieri, y el productor americano Frank Agrama y el mediador, Daniele Lorenzano.

La justicia italiana trata de dilucidar si el grupo Mediaset, propiedad de la familia Berlusconi, compró a través de su filial Mediatrade los derechos de películas a un mayorista estadounidense mediante el intermediario Frank Agrama y su empresa Wiltshire para aumentar después los precios y permitir con su recompra evadir dinero al fisco.

Tras la retirada de cargos que se le imputaban en el caso Mediatrade, Berlusconi se sienta ahora como acusado en el banquillo de tres juicios: el caso Ruby, en el que se le acusa de incitación a la prostitución de menores y abuso de poder; el caso Mills, por supuesta corrupción en acto judicial, y el Mediaset, por posible fraude fiscal.

El inicio del juicio Mediatrade está previsto para el próximo 22 de diciembre en la segunda sección de lo penal de la Corte de Milán, y la Fiscalía, según informan los medios de comunicación locales, pretende recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución al primer ministro.



