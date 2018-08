Internacional

Hay que mirar a Italia, no solo a Grecia

Jesús Torquemada

07/11/2011

Al final Papandreu ha dado una muestra de responsabilidad, algo que no sucede en la vecina Italia. Allí, Berlusconi sigue en el poder contra viento y marea.

El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha aceptado marcharse para que pueda formarse un Gobierno de coalición entre su partido, el Socialista, y el derechista Nueva Democracia. La situación de Grecia es tan desesperada que Papandreu no tenía otra salida. El dinero del que dispone el Estado griego en la caja se le acaba en un mes, justo le llega para pagar las pensiones y los sueldos de los funcionarios en diciembre. Necesita, por tanto, los 8.000 millones de euros que le tienen que entregar la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Pero esas dos instituciones no le quieren dar el dinero si antes no se pone en marcha el plan de ajuste. ¿Por qué? Porque creen que, si no se aplica ese plan, es tirar el dinero, porque consideran a Grecia un pozo sin fondo. Sin embargo, también se puede ver de otra manera: si Grecia aplica este plan de recortes, su economía no podrá crecer, y si no crece, no podrá generar dinero suficiente para pagar la deuda.

De todas formas, al final Papandreu ha dado una muestra de responsabilidad, algo que no sucede en la vecina Italia. Allí, Berlusconi sigue en el poder contra viento y marea, aunque mucha gente opina, dentro y fuera de Italia, que con él el país va hacia el desastre. Ni pone en marcha los ajustes que le reclaman sus socios europeos ni dimite para dejar paso a otros.

Mientras, la deuda pública italiana se sigue depreciando y se acerca peligrosamente a los niveles que harían inevitable un rescate europeo, con el inconveniente añadido de que el fondo que existe ahora, de 440.000 millones de euros, no sería suficiente para rescatar a Italia. Sería necesaria la ampliación a un billón de euros que aprobaron los líderes europeos hace diez días, pero aún no se sabe de dónde va a salir ese dinero.