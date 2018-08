Internacional

Biografía: Silvio Berlusconi, el 'showman' que ya no hace gracia

D. Pérez

09/11/2011

'Il Cavaliere', tres veces primer ministro italiano y gran magnate de la comunicación, posee una habilidad extraordinaria para causar las controversias más disparatadas.

Usted no dejaría a su hija a solas con él, no le prestaría dinero y no le confiaría su coche. Sin embargo, Silvio Berlusconi (Milán, 29 de septiembre de 1936) ha sabido seducir a los italianos durante décadas con su carisma y su desbordante y sonriente imagen de triunfador.

La incesante acumulación de escándalos, y sobre todo la crisis económica, han roto definitivamente el idilio que 'Il Cavaliere' mantenía con sus compatriotas, pero también con empresarios, políticos, periodistas y jueces. En Italia, hace tiempo que sus chistes no hacen gracia.

La situación, en cualquier caso, podría resultar engañosa. Silvio Berlusconi está ante su declive político, sí, pero aún es la persona más poderosa del país, y también la más adinerada.

No en vano, ha sido primer ministro en tres ocasiones, y es un gran magnate de los medios de comunicación (es dueño del grupo Mediaset), propietario del club de fútbol AC Milán... e incluso cantante ocasional.

Enfrentado a los jueces, a quienes acusa de conspirar contra él, Berlusconi está imputado en cinco procesos judiciales. Las acusaciones son de todos los colores: prostitución de menores, abuso de poder, soborno, fraude fiscal, corrupción... Hasta se le ha relacionado con la mafia.



Como primer ministro, tampoco ha tenido reparos en crear leyes a medida para favorecer a sus intereses personales, como la Ley Alfano, que le otorgaba total inmunidad ante sus presuntas actividades delictivas (fue considerada posteriormente como inconstitucional por la justicia), o la 'Ley mordaza', que pretende evitar la difusión de escuchas en los medios en pleno apogeo de las revelaciones del caso Ruby.

La lista de adjetivos que describen a 'Il Cavaliere' podría ser interminable: extravagante, mujeriego, polémico, pendenciero, mediático, seductor, grotesco, carismático, bocazas, provocador, bromista, machista, desvergonzado, embaucador, populista... Pero ante todo, 'showman'. "No soy un santo", llegó a decir.



Sus polémicas más famosas

El carácter provocador y 'bufonesco' de Berlusconi ha resultado una 'mina' para los medios de comunicación, pero una desgracia para un país avergonzado que se ha llegado a manifestar contra su "pornocracia".

Su exacerbada sexualidad, de hecho, ha sido una de las mayores fuentes de polémicas. La más reciente ocurrió el 26 de octubre de 2011, antes del inicio de una cumbre de la UE sobre la crisis económica, cuando Berlusconi aprovechó un breve saludo con la primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, para mirarle el trasero sin ningún disimulo.

La 'premier' danesa no ha sido la única víctima de sus maneras lascivas. Un mes antes, en septiembre, 'Il Cavaliere' calificó a la canciller alemana, Angela Merkel, de "culo grasiento infollabe" en una conversación telefónica con un editor de prensa.

A Berlusconi no le importa apuntar alto en sus provocaciones. En septiembre de 2009, durante una recepción del G-20, saludó con excesiva efusión a la primera dama de EE. UU., Michelle Obama, ante la atónica y molesta mirada de su marido, el presidente Barack Obama. Los gestos del mandatario italiano obtuvieron una gran difusión en los medios estadounidenses.

Pero para escándalos sexuales, ninguno como el 'bunga bunga' destapado en el caso Ruby: tórridas orgías organizadas por Berlusconi en sus mansiones en las que habrían llegado a participar una veintena de mujeres, alguna presuntamente menor.

Trayectoria

Silvio Berlusconi fundó su primer medio de comunicación en 1974: el canal televisivo Telemilano. Desde entonces, ha levantado un enorme emporio de televisiones y prensa escrita que le ha convertido en un "ciudadano Kane" de finales del siglo XX y principios del XXI.

Inmerso en el mundo de la política, en 1994 creó la coalición Forza Italia, con la que accedió al poder en 1994, aunque lo perdió tan solo un año después por el abandono de uno de los partidos coaligados.

Tras ese primer intento fallido, ha sido primer ministro en dos ocasiones más: de 2001 a 2006, y de 2008 a la actualidad.

Sus frases más polémicas

- "Ellos me piden que me vaya a casa, pero yo desconozco a cuál de mis 20 casas ir"

- Sobre Obama: "Es joven, guapo y está bronceado, lo que siempre es un buen punto de partida"

- Sobre los partidos de izquierda: "Tengo mucha estima por la inteligencia de los italianos para pensar que haya por ahí tanto gilipollas que pueda votar en contra de sus intereses"

- Ante una víctima del terremoto de L'Aquila: "¿Puedo tocar un poco a la señora?"

- "La izquierda no tiene buen gusto, ni siquiera cuando se trata de una mujer. Nuestras mujeres candidatas son mucho más guapas"

- "Han preguntado a las chicas de entre 20 y 30 años si harían el amor conmigo. El 33% respondió que sí. El otro 67% contestó ¿otra vez?"

- "El otro día me hice un análisis y me dio lo normal para un hombre de mi edad: 90% de viagra en la sangre"

- A una joven preocupada por el paro: " Le aconsejo casarse con el hijo de Berlusconi o con otro rico. Con una sonrisa como la suya puede lograrlo"

- Sobre la cantidad de ministras en España: "El Gobierno de Zapatero es demasiado rosa. En Italia sería imposible formar un gobierno como ese porque aquí prevalece el hombre sobre la mujer"

- "Es mejor gustar a las chicas guapas que ser gay"