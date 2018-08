Internacional

Blog de EITB

'Berlusconi, escápate': una salida para 'il Cavaliere'

Olatz Simon

09/11/2011

La carrera política de Berlusconi pasa por sus momentos más bajos, mientras una compañía aérea le invita a "escaparse" del país por un módico precio.

Parece que esta vez sí, Silvio Berlusconi tiene las horas o los días contados. Las cuentas de 2010 han pasado el voto del parlamento esta tarde y abren el camino para los presupuestos de 2011, sin cuya luz verde Italia se derrumbaría y estaría mucho más cerca de necesitar un rescate.

Eso sí, la de hoy no ha sido una votación más, si no la puntilla para “Il Cavaliere”. Berlusconi ha dicho estar deseoso de que llegara la votación para poder mirar a la cara de cada uno de los diputados que le han traicionado. Ha tenido que mirar a once caras. Once diputados de su coalición que lo abandonan, y le quitan la mayoría absoluta en el parlamento. Sin esa mayoría, Berlusconi está avocado a presentar su dimisón al presidente italiano, Giorgio Napolitano o convocar elecciones anticipadas para enero. Colocar a uno de sus delfines al frente del país, como le pide su aún alíado Umberto Bossi de la Liga Norte, es la opción intermedia. Así, Berlusconi permanecería en la sombra pero prácticamente con el mismo poder, muy del estilo de su gran amigo Putin.

Pero no todo son penas para Silvio, la compañía Ryanair, siempre ávida de publicidad impactante, ofrece al primer ministro una forma de “escaparse” de la que se le viene encima. En su página italiana Ryanair invita a Berlusconi a salir, salir de Italia, salir del gobierno y salir de vacaciones al mismo tiempo.



Una forma más de promocionarse pero una señal más también de que puede que esta vez vaya en serio para Berlusconi. La pregunta de muchos en Italia es si lo bueno por conocer será mejor que el Berlusconi conocido.