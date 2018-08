Internacional

Breivik admite la masacre pero se niega a declararse culpable

14/11/2011

El autor confeso de los atentados de Noruega donde murieron 77 personas ha declarado que no reconoce la autoridad del tribunal porque "ustedes respaldan el multiculturalismo".

Anders Behring Breivik ha admitido este lunes que fue él quien llevó a cabo la masacre del pasado 22 de julio en Oslo y en la isla noruega de Utoya, en la que murieron 77 personas, pero se ha negado a declararse culpable en su primera comparecencia pública ante un tribunal.

Breivik, que detonó una gran bomba de fabricación casera en la capital y luego mató a tiros a 69 personas en un campamento de verano del gobernante Partido Laborista en la isla, ha dicho que no reconoce la autoridad del tribunal para juzgar su caso.

"Soy un comandante militar del movimiento de resistencia noruego y de los Caballeros Templarios de Noruega. Respecto a la competencia (del tribunal), me opongo a ella porque ustedes han recibido su mandato de organizaciones que apoyan la ideología (y) porque respaldan el multiculturalismo", ha declarado. "Reconozco los hechos pero no me declaro culpable", ha añadido.

Además, el ultraderechista Anders Behring Breivik ha intentado hablar con los familiares de las víctimas durante la vista pública pero el juez se lo ha impedido. El tribunal le ha interrumpido también varias veces cuando ha intentado justificar su actos y elaborar un discurso político, según la agencia local NTB, ya que sólo puede hablar sobre su situación en la cárcel y su posición ante la cuestión de la prisión preventiva, objeto de la vista.



Esta es la primera vez que el asesino confeso, de 32 años, habla públicamente, aunque es su cuarta vista judicial. Como ya se esperaba, el tribunal ha decidido mantenerle en prisión, donde seguramente permanecerá hasta que comience el juicio, posiblemente en la primera mitad de 2012.