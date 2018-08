Internacional

Trabajaba por Internet

Desmontan una red de peleas de perros en Filipinas

Redacción

03/12/2011

Al menos seis surcoreanos han sido detenidos y más de 240 perros confiscados por la Policía filipina en una redada contra una red de peleas de perros que trabajaba en el país asiático y mostraba los combates por Internet, informan los medios locales.



Las autoridades entraron el pasado viernes en el recinto, a unos 100 kilómetros al sur de Manila, donde la red tenía guardados los animales y se realizaban los combates que eran difundidos vía Internet a los apostantes.



"Tenían un espacio cerrado con espejos rodeado por videocámaras que estaban conectadas a los ordenadores y que mostraban las peleas en vivo mediante un servidor de Corea del Sur", ha explicado el inspector jefe de la Policía, Romeo Valero, a los medios.



Más de 240 perros de la raza Pittbull fueron encontrados en el recinto donde la Policía ha confirmado que no halló animales muertos, aunque algunos de los canes sufrían heridas de luchas recientes.



Los detenidos afrontarán cargos por maltrato de animales, penado entre seis y dos años de prisión.



La Policía no descarta que también sean acusados por apuestas ilegales, aunque no se incautara dinero de esta actividad ilícita en el país ya que las apuestas se realizaban en el extranjero.