Internacional

Análisis

Marruecos no puede vender la pesca saharaui

Jesús Torquemada

15/12/2011

El Parlamento Europeo no acepta que Marruecos utilice las aguas del Sáhara Occidental para hacer negocio. Esto es una victoria diplomática muy importante para el Frente Polisario.

El Parlamento Europeo ha impedido la prórroga del acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos. Y lo ha hecho por tres motivos: económicos, porque le sale caro a la Unión Europea; ecológicos, porque se está explotando demasiado la pesca en esas aguas; y políticos, porque la población saharaui no recibe beneficios directos de esa pesca. Es decir, el Parlamento Europeo no acepta que Marruecos utilice las aguas del Sáhara Occidental para hacer negocio.



Esto es una victoria diplomática muy importante para el Frente Polisario, que siempre se ha quejado de que los barcos europeos pescasen en sus aguas y le pagasen el precio a Marruecos.

Los principales perjudicados serán los barcos andaluces y canarios, junto con los portugueses. El acuerdo de pesca fue negociado por la Comisión Europea, que quería prorrogarlo, y los gobiernos europeos también estaban de acuerdo con esa prórroga. Pero desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, hace dos años, el Parlamento Europeo tiene más poderes, entre ellos el de aprobar los acuerdos internacionales, y ha utilizado sus nuevas competencias en este caso.



Esto obliga a negociar un nuevo acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, porque el anterior ya no se puede prorrogar. Pero no va a ser fácil: si se incluyen las condiciones que impone el Parlamento Europeo, el acuerdo no le va a interesar a Marruecos; y si no se incluyen esas condiciones, el Parlamento Europeo podría vetarlo de nuevo.