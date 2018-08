Internacional

Turquía viola (otra vez) la soberanía de Irak

Jesús Torquemada

30/12/2011

El Gobierno iraquí protesta, pero no hace nada más. Sin embargo, si ese problema no se arregla, algún día puede provocar un conflicto regional que involucre a varios países.

No es la primera vez, ni será la última, que Turquía viola la soberanía de Irak para atacar a los kurdos.

Estos están repartidos por cinco países de la zona: Turquía, Irak, Irán, Siria y Armenia. En Siria y Armenia hay muy pocos kurdos y apenas tienen problemas. En Irán no les permiten ejercer sus derechos culturales, pero en los últimos años no ha habido grandes episodios de represión. Hay una guerrilla kurda, pero el régimen de los ayatolas ha conseguido controlarla.

En Irak es donde los kurdos viven mejor. Tienen su región autónoma en el Norte y, en la práctica, es como si fueran independientes. No hay presencia del Ejército iraquí y la economía está gestionada por los propios kurdos.

El principal conflicto se produce en Turquía. En el sureste del país, es decir, en la región fronteriza con Irak y Siria, viven doce millones de kurdos, que son mayoritarios en esa zona. Aunque el Gobierno turco ha reconocido algunos derechos culturales a los kurdos, eso no es suficiente para la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que sigue atacando a los soldados turcos y poniendo bombas en ciudades turcas.

Esos guerrilleros se refugian al otro lado de la frontera, en el Kurdistán iraquí. Turquía efectúa ataques aéreos contra las bases guerrilleras y de vez en cuando, como sucedió ayer, mata a civiles que se dedican al contrabando.

El Gobierno iraquí protesta, pero no hace nada más, porque no quiere problemas con Turquía. Sin embargo, si ese problema no se arregla, algún día puede provocar un conflicto regional que involucre a varios países.