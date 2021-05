21/05/2021 10:06 Internacional golpe en myanmar La junta militar de Myanmar ordena disolver el partido de la depuesta Suu Kyi o.p. | eitb media La Comisión Electora nombrada por los golpistas acusa a la LND de "fraude electoral". La lider demócrata afronta jucios por seis cargos, entre ellos, violar la ley de Secretos Ofiales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Siguen las protestas en Myanmar contra la junta militar. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Comisión Electora de Myanmar ha anunciado la disolución, por orden de la junta militar, del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi.

El director de la Comisión Electoral remodelada tras el golpe de Estado del 1 de febrero, Thein Soe, acusó a la NLD de "fraude electoral" durante los comicios de noviembre del pasado año y pidió a las autoridades que persigan por "traición" a sus líderes, informó el medió local Myanmar Now.

Thein Soe realizó estas declaraciones durante la reunión celebrada hoy en Naipyidó entre los miembros de la comisión con un puñado de partidos políticos, muchos vinculados a los intereses de los militares, para estudiar los posibles cambios en el sistema electoral.

El diario oficialista The Global New Light of Myanmar lleva semanas publicando a diario las supuestas pruebas presentadas por la Comisión Electoral sobre la manipulación de más de 10 millones de votos cometidos por la NLD en las pasadas elecciones.

Los militares mantienen desde la asonada bajo arresto domiciliario a Suu Kyi, contra quien penden seis cargos por delitos como violar la Ley de Secretos Oficiales, penado con hasta 15 años de cárcel, y que será juzgado finalmente por el Tribunal Supremo de Myanmar; también tienen causas abiertas por supuesta importación ilegal de dispositivos electrónicos, por vulnerar las normas sobre la covid-19 y por provocar la alarma e incitar a que se cometan ofensas contra el Estado y el orden público. También ha sido acusada de corrupción, pero de momento no se han presentado los cargos ante ningún tribunal.

Las acusaciones contra Suu Kyi de 75 años, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar (1988-2011), han sido rechazadas con contundencia por sus letrados.

El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo se celebra mientras continúan las protestas y el movimiento de desobediencia civil contra la junta militar que están siendo reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que han matado a al menos a 810 personas y detenido a más de 5000.

Tras el sublevamiento, la junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, se comprometió a organizar unos nuevos comicios tras un año en el poder, aunque sin precisar una posible fecha.