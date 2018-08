Internacional

Convocatoria de referéndum

Cameron y Salmond chocan sobre la fecha del referéndum escocés

Redacción

10/01/2012

Según publica el diario "The Guardian" la consulta sería vinculante y sólo podría contar con dos preguntas: permanecer o salir del Reino Unido.

El primer ministro británico, David Cameron, quiere ofrecer al ministro principal escocés, Alex Salmond, la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Escocia, siempre que se convoque en los próximos 18 meses.

Según revela el diario "The Guardian", Cameron espera hacer esta semana la oferta al político nacionalista escocés sobre la consulta, que será vinculante y que sólo podrá contar con dos preguntas: permanecer o salir del Reino Unido.

Cameron quiere impedir que haya una tercera pregunta sobre la opción de que Escocia cuente con una mayor autonomía.

La cadena BBC afirma que este asunto será tratado hoy en la reunión del Gobierno que presidirá Cameron.

El Partido Nacional Escocés (SNP) de Salmond quiere convocar un referéndum sobre la independencia en 2014 y considera que es el Gobierno autónomo el que debe decidir la fecha y el contenido de las preguntas que contendrá la consulta, indica la BBC.

Según "The Guardian", Cameron opina que la incertidumbre que ha surgido sobre la posibilidad de la independencia escocesa está perjudicando a la economía del país, por lo que no considera conveniente retrasar el plebiscito hasta el 2014.

Los medios británicos afirman que Salmond prefiere 2014 porque ese año se cumplirán los 700 años de la llamada Batalla de Bannockburn, una importante victoria escocesa frente a Inglaterra en las guerras de independencia de Escocia.

En unas declaraciones a la BBC, la "número dos" del Gobierno autónomo escocés, Nicola Sturgeon, dijo que los escoceses harán lo posible por impedir que Londres fije el calendario de la consulta y pidió al resto de los partidos del país que no intervengan.

El primer ministro británico, David Cameron, quiere ofrecer al ministro principal escocés, Alex Salmond, la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Escocia, siempre que se convoque en los próximos 18 meses. Según revela el diario "The Guardian", Cameron espera hacer esta semana la oferta al político nacionalista escocés sobre la consulta, que será vinculante y que sólo podrá contar con dos preguntas: permanecer o salir del Reino Unido. Cameron quiere impedir que haya una tercera pregunta sobre la opción de que Escocia cuente con una mayor autonomía.La cadena BBC afirma que este asunto será tratado hoy en la reunión del Gobierno que presidirá Cameron.El Partido Nacional Escocés (SNP) de Salmond quiere convocar un referéndum sobre la independencia en 2014 y considera que es el Gobierno autónomo el que debe decidir la fecha y el contenido de las preguntas que contendrá la consulta, indica la BBC.Según "The Guardian", Cameron opina que la incertidumbre que ha surgido sobre la posibilidad de la independencia escocesa está perjudicando a la economía del país, por lo que no considera conveniente retrasar el plebiscito hasta el 2014.Los medios británicos afirman que Salmond prefiere 2014 porque ese año se cumplirán los 700 años de la llamada Batalla de Bannockburn, una importante victoria escocesa frente a Inglaterra en las guerras de independencia de Escocia.En unas declaraciones a la BBC, la "número dos" del Gobierno autónomo escocés, Nicola Sturgeon, dijo que los escoceses harán lo posible por impedir que Londres fije el calendario de la consulta y pidió al resto de los partidos del país que no intervengan.