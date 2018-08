Internacional

Violencia del régimen

La ONU denuncia la ola de terror en Siria

Redacción

08/02/2012

Denuncian que están utilizando artillería pesada contra la población civil y se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha denunciado que en Siria se vive una ola de terror, con el continúo asalto a la ciudad de Homs y el uso de artillería pesada -morteros, cohetes, tanques e incluso helicópteros- contra la población civil.



Pillay ha incidido en la "extrema urgencia" de que los países rompan sus lazos políticos con el régimen de Bachar Al Asad, como lo han hecho últimamente los de la Unión Europea, del Golfo Pérsico y Estados Unidos.



Igualmente, les ha instado a que tomen acciones "efectivas" para proteger al pueblo sirio. Considera que el último fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en condenar y acordar sanciones contra el régimen sirio "parece haber avivado la disposición del Gobierno de masacrar a su propio pueblo en su objetivo de aplastar la disidencia".



El Consejo de Seguridad ha abordado en tres oportunidades la situación en Siria, pero ha sido incapaz de adoptar medidas

concretas por la oposición de Rusia y China que afirman que ello sería una injerencia en los asuntos internos del país árabe.



Pillay ha reiterado a través de un comunicado que existen los elementos para afirmar que en Siria se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

Decenas de muertos en Homs



Al menos 67 civiles han fallecido este miércoles en la ciudad siria de Homs a causa de los ataques del Ejército, que ha disparado cohetes y proyectiles de mortero contra los barrios habitados mayoritariamente por opositores, según han informado activistas.



Entre las víctimas figuran tres familias asesinadas en sus casas por milicianos leales al presidente sirio, Bashar al Assad.



Las descargas de artillería de las fuerzas leales a Al Assad, han causado la muerte de al menos 150 personas en Homs en los últimos dos días, según activistas que viven allí y fuentes de la oposición.

Zonas totalmente sitiadas



Al menos 18 bebés prematuros han muerto en un hospital de la ciudad central siria de Homs, bombardeada por las fuerzas del régimen, por el corte de la electricidad en el centro sanitario.



"La electricidad ha vuelto brevemente y pudimos contactar con varios barrios después de que los activistas pudieran recargar sus teléfonos. Hemos contado 47 muertos desde la medianoche", ha dicho el activista Mohammad al Hassan a la agencia Reuters durante una conversación telefónica.



Hadi al Abdalá, otro activista que vive en Homs, ha relatado a la cadena de televisión Al Yazira que "algunas zonas están totalmente sitiadas". "No hay internet, no hay líneas de tierra ni de telefonía móvil. Oímos el sonido de los bombardeos pero no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo", ha agregado.