Internacional

Guerra en Afganistán

Soldados estadounidenses posan con una bandera nazi

Redacción

10/02/2012

La fotografía, que fue tomada en septiembre de 2010, ha generado una gran polémica. El mes pasado se hizo público un vídeo en el que marines americanos orinaban sobre varios cadáveres afganos.

El cuerpo de Marines de EE.UU. se ha enfrentado hoy a una nueva polémica después de que haya circulado en Internet una fotografía en la que un grupo de sus soldados posa delante de una bandera nazi de las SS en Afganistán.



El cuerpo de infantería de marines indicó en un comunicado que el uso de ese símbolo era inaceptable pero los soldados que aparecen en la foto, que se tomó en septiembre de 2010, no serán disciplinados.



En la foto se puede ver a un grupo de diez soldados posando delante de una bandera estadounidense con otra que parece cosida debajo con el símbolo de las SS.



Según la cadena Fox, los marines utilizaron el símbolo de las SS porque representaba las palabras "sniper scouts", algo así como exploradores francotiradores, pero no fue su intención vincularse a la organización.



La base militar informó en un comunicado de que se abrió una investigación y "no se halló que el incidente estuviera motivado por el racismo. Los involucrados reconocieron que el símbolo podía ser malinterpretado y no está en consonancia con nuestra

filosofía del Cuerpo de Marina y los valores".



La portavoz de la base de Camp Pendleton en California, a la que pertenecían los marines, la comandante Gabrielle Chapin subrayó que los marines nunca tuvieron intención de verse asociados a una organización racista.



"No creo que los marines involucrados hubieran utilizado nunca cualquier tipo de símbolo asociado a la organización militar criminal de la Alemania nazi que cometió atrocidades masivas en la Segunda Guerra mundial", agregó Chapin.



El mes pasado, otra unidad de marines de Camp Lejeune, en Carolina del Norte (EE.UU.), se vio implicada otro escándalo después de que se hiciera público un polémico vídeo en el que parece verse a varios soldados orinando sobre los cadáveres de enemigos afganos.



El secretario de Defensa, Leon Panetta, condenó este acto "en los términos más enérgicos" y considero que el comportamiento de los soldados fue "totalmente deplorable".