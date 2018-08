Internacional

Análisis

Sarkozy el generoso y el valiente

Jesús Torquemada

16/02/2012

Se presenta a la reelección como presidente de Francia no por ambición personal, sino porque es un deber que tiene con los franceses y porque no hacerlo sería una cobardía, así lo ha anunciado.

Qué generoso y qué valiente es Sarkozy. Se presenta a la reelección como presidente de Francia no por ambición personal, sino porque es un deber que tiene con los franceses y porque no hacerlo sería una cobardía, abandonar el barco en medio de la tormenta. Así lo dijo ayer en la televisión al anunciar su candidatura, de la cual, por cierto, no había la menor duda.



Con lo que dijo ayer, ya se ve por dónde va a ir su campaña. El lema será “Por una Francia fuerte”. Sarkozy va a defender que no es una elección entre izquierdas y derechas, sino entre una Francia fuerte y respetada o una Francia débil. Y, por supuesto, solo él puede garantizar una Francia fuerte.



Pero, por mucho que diga que no es una cuestión de izquierdas y derechas, él va a girar descaradamente hacia la derecha. Va a proponer medidas para complicar la vida a los inmigrantes, a los homosexuales o a los parados de larga duración, y va a endurecer la lucha contra la delincuencia. Esos son los temas favoritos de la ultraderecha.



Parece que Sarkozy da por perdido el centro y va a intentar pescar votos en aguas ultraderechistas. Porque el problema para Sarkozy no es que las encuestas dicen que en la segunda vuelta será barrido por el socialista Hollande; el verdadero problema es que corre el peligro de no pasar a la segunda vuelta porque se le puede meter por delante Marine Le Pen, la candidata del ultraderechista Frente Nacional.