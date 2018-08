Internacional

Accidente de tren en Argentina

50 muertos y 675 heridos tras descarrilar un tren en Buenos Aires

23/02/2012

El convoy, compuesto por 8 vagones que transportaban unos 1.200 pasajeros, no ha podido frenar al llegar a la estación y ha impactado contra los topes del andén. Han declarado dos días de duelo.

Al menos 50 pertsonas han muerto, entre ellas un menor, y otras 675 han resultado heridas, 200 en estado graves, este miércoles en Argentina, después de que un tren descarrilara en una estación de Buenos Aires tras chocar contra el andén.



El accidente, considerado el tercero más grave en la historia de Argentina, ha ocurrido cuando el convoy, compuesto por 8 vagones que transportaban unos 1.200 pasajeros, no ha podido frenar al llegar a la estación porteña de Once, y ha impactado contra los topes del andén. El tren hacía el trayecto entre la localidad bonaerense de Moreno y la estación de Once, una de las tres más importantes y concurridas de Buenos Aires.



Cientos de pasajeros viajaban de pie y pegados a las puertas de los vagones para saltar al andén.



El mayor número de víctimas mortales se ha registrado en los primeros vagones del convoy, que se encajaron unos en otros, según versiones oficiales. Daniel Russo, director de la Defensa Civil, ha calificado de "angustiante" la tarea de los bomberos para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados en los primeros vagones de la formación, al señalar que había "cuerpos apilados".



Los heridos, en su mayoría con contusiones, fracturas, problemas respiratorios y cortes, han sido rescatados por bomberos y policías y trasladados, en ambulancias y helicópteros, a distintos hospitales de la ciudad. 460 permanecen ingresados, al menos 200 de ellos en estado grave. Hay varios menores en estado ''delicado'', y el conductor del tren también está entre los heridos.



Pese a las horas transcurridas desde el accidente, familiares de pasajeros continúan buscandoles en los hospitales de la ciudad.



El ministro de Transporte argentino, Juan Pablo Schiavi, ha explicado que el tren entraba en la estación a "26 kilómetros por hora y al parecer tuvo algún fallo en su sistema de frenos". Como consecuencia del impacto, uno de los vagones "entró 26 metros dentro de otro", ha precisado. "El tren entró a una velocidad habitual. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad. No sabemos qué ocurrió en los últimos 40 metros. El conductor estaba en su puesto y el tren no paró", ha dicho el funcionario en rueda de prensa.



"Está todo filmado, lo que facilitará la investigación", ha añadido el secretario de Transporte, quien ha acudido al lugar del accidente junto al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.Las autoridades esperan a escuchar el testimonio del maquinista, hospitalizado, para tener más detalles sobre los motivosdel siniestro.



El Gobierno argentino ha declarado dos días de duelo nacional y la suspensión de los festejos de carnaval.