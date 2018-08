Internacional

Berlusconi vuelve a quedar impune al prescribir su delito de soborno

25/02/2012

La Fiscalía de Milán pedía una pena de 5 años de prisión para el ex primer ministro italiano.

El Tribunal de Milán ha declarado prescrito el delito de corrupción en acto judicial del que estaba acusado Silvio Berlusconi por el caso Mills, un fallo que permite al ex primer ministro italiano salir indemne de uno de sus cuatro procesos ante la Corte milanesa.

En medio de una gran expectación y en ausencia de Berlusconi, las tres juezas encargadas del caso, Francesca Vitale, Antonella Lai y Caterina Interlandi, han anunciado su decisión final sobre el proceso en primer grado contra el político y empresario, para quien la Fiscalía de Milán pedía una pena de 5 años de prisión.

Vitale, en calidad de presidenta del tribunal, ha indicado que no "había lugar a proceder" contra Berlusconi puesto que se considera prescrito el delito, un fallo que, a pesar de que lo consideraron un "éxito", no acaba de satisfacer a los abogados de Berlusconi, quienes pedían además una absolución que no ha llegado.