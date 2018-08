Internacional

El referéndum de Escocia podría ser el 18 de octubre de 2014

Redacción

27/02/2012

La primera edición escocesa del nuevo dominical del magnate Rupert Murdoch cita el 18 de octubre de 2014 como fecha para el referéndum sobre la independencia de Escocia.

La primera edición escocesa del nuevo dominical de The Sun publicó ayer que la fecha para el referéndum sobre la independencia de Escocia será el sábado, 18 de octubre de 2014.

Con el titular "Día del destino", el nuevo dominical del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch cita a una fuente gubernamental que asegura que "esa fecha ha sido reservada como el día en que la gente tendrá la ocasión de votar por la independencia e igualdad de Escocia".

El dominical "The Sun on Sunday", cuya primera edición apareció ayer en el Reino Unido, viene a sustituir al clausurado "News Of The World", del grupo News Corporation de Murdoch y que cerró el pasado julio a raíz del escándalo de las escuchas ilegales practicadas por periodistas de ese dominical a teléfonos de famosos para conseguir exclusivas.

En este primer número, "The Sun On Sunday" en su versión para Escocia toca uno de los asuntos que más preocupan al gobierno autónomo de Alex Salmond, líder del Partido Nacional Escocés.

Uno de los portavoces del Ejecutivo escocés señaló a la BBC que la fecha dada por esa publicación "es, por supuesto, una posibilidad" sin añadir más comentarios aclaratorios.

El ministro principal escocés reveló el pasado 15 de enero su plan para celebrar un referendo en otoño de 2014 sobre la independencia de Escocia, que forma parte del Reino Unido desde 1707 a través del Acta de Unión.

Por su parte, el Gobierno del primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha propuesto que el eventual plebiscito de independencia se celebre el próximo año, en lugar de en 2014 como pretende el dirigente escocés, para evitar una incertidumbre que, según él, dañaría a la economía de Escocia.

A principios de esta semana, Murdoch pareció insinuar en su cuenta de Twitter su apoyo a la independencia escocesa, con el mensaje: "Dejad que Escocia vaya y compita. Todos deberían ganar".

