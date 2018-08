Internacional

Operado de cáncer de pelvis

Chávez dice que su tumor era maligno y que se someterá a radioterapia

Redacción

05/03/2012

No obstante, el presidente de Venezuela ha asegurado que su enfermedad no se ha extendido y que se encuentra "en una rápida recuperación".

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha hecho saber desde Cuba que se le ha extirpado un tumor canceroso de dos centímetros en la pelvis, remanente del cáncer que presentaba exactamente en ese mismo lugar y del que fue diagnosticado en 2011.

Chávez, no obstante, ha restado importancia a esta nueva intervención al asegurar que su enfermedad no se ha extendido y presenta "una evolución médica favorable". "Me encuentro en una recuperación rápida. Me operaron el 26 de febrero y aquí estamos ya reunidos", ha indicado Chávez, quien ha celebrado una reunión con sus ministros en La Habana, donde sigue convaleciente a la espera de los análisis definitivos del tumor extraído.

Chávez ha indicado que la enfermedad no presenta metástasis pero sí ha anticipado que se someterá a radioterapia en las próximas semanas "sin descartarse otros tratamientos complementarios", según comentarios recogidos por Globovisión.

El presidente desmintió además los rumores lanzados por "especuladores que no tenían otra cosa que hacer" sobre la posibilidad de que el tumor se hubiera propagado a otros órganos de su cuerpo. "No hay metástasis, ni ganglios, ni nada de eso, gracias a Dios y al buen diagnostico y a la rápida intervención. Por eso estamos tan optimistas en esta batalla", ha agregado Chávez.