Elecciones parlamentarias

Eslovaquia renueva su Parlamento en medio de numerosas protestas

Redacción

10/03/2012

Cuatro millones de eslovacos están llamados a votar para renovar los 150 escaños del Consejo Nacional. Las elecciones han estado precedidas por numerosas protestas por una trama de corrupción.

Los colegios electorales de Eslovaquia han abierto este sábado sus puertas a las 06:00 GMT para que los cuatro millones de eslovacos con derecho a voto participen en las elecciones generales anticipadas. La urnas estarán abiertas hasta las 21:00 GMT para que los eslovacos depositen su voto para renovar el Consejo Nacional, el parlamento unicameral de 150 escaños.

Un total de 26 formaciones políticas se presentan a estas elecciones, las sextas en la historia de la joven democracia centroeuropea, surgida de la división de Checoslovaquia el 1 de enero de 1993.

El opositor partido socialdemócrata SMER, liderado por el ex primer ministro Robert Fico, parte como favorito indiscutible, ya que las encuestas de preferencia electoral le otorgan un 40% de apoyo ciudadano. Fico, que se ha beneficiado de la ruptura de la coalición de centro derecha salida de las urnas en junio de 2010, tratará ahora de superar los 62 escaños de que dispone en la presente legislatura.

En Eslovaquia no se hacen sondeos a pie de urna, por considerarse que vulneran ley electoral, y los resultados no se conocen hasta el escrutinio. Se espera, sin embargo, que los primeros resultados no oficiales, pero indicativos, sean facilitados poco después de la medianoche.



Protestas en todo el país

Las elecciones han estado precedidas de numerosas protestas en todo el país, desencadenadas por una trama de corrupción sin precedentes en la historia del país y que tuvo lugar durante procesos de privatización a mediados de la década pasada.

El caso "Gorila" surgió durante la segunda legislatura del conservador Mikulas Dzurinda (2002-2006), cuando los servicios de contraespionaje eslovacos (SIS) llevaron a cabo escuchas en un apartamento de la capital en el que se citaban políticos y empresarios, para acordar comisiones por dichas privatizaciones.