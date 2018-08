Internacional

Intenta escalar los 52 pisos del Times para lograr un ejemplar

24/03/2012

La Policía ha recibido una llamada alertando de que un hombre estaba intentando escalar el edificio donde tiene su sede el diario, en Manhattan. Ha sido detenido a la altura del quinto piso.

Un hombre ha intentado escalar este sábado el edificio de 52 pisos de The New York Times para pedir un ejemplar del diario, pero ha sido detenido por la Policía cuando iba por el quinto piso, según The New York Post.

La policía recibió una llamada alertando de que un hombre estaba intentando escalar el edificio donde tiene su sede el diario, en pleno corazón de Manhattan, de acuerdo con la información publicada por The New York Post en su web.

Detenido en el quinto piso



El hombre, no identificado, fue detenido cuando había llegado al quinto piso del edificio y explicó a las autoridades que lo que quería era obtener un ejemplar del periódico.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a un hospital para someterlo a una evaluación psiquiátrica.