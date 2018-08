Internacional

Elecciones en Francia

Sarkozy aboga por debatir sobre el papel del Banco Central Europeo

Redacción

16/04/2012

El presidente de Francia asegura que, si es reelegido, se replanteará el papel del BCE. El socialista François Hollande asegura que, si resulta ganador, Francia será "más fuerte que los mercados".

El presidente de Francia y candidato a la reelección, Nicolas Sarkozy, ha sostenido este domingo en un mitin en París que si renueva su mandato abrirá el debate sobre el papel que debe jugar el Banco Central Europeo (BCE) para apoyar el crecimiento en la eurozona.



"Quiero plantear no solo el problema de las fronteras sino también el del rol del BCE. Es una pregunta que no podemos eludir, porque si Europa no quiere quedarse atrás en la economía mundial, debe absolutamente restablecer el crecimiento", ha dicho Sarkozy en un mitin masivo celebrado en la Plaza de la Concordia.



"No hay un tema tabú ni un debate prohibido. Se nos dijo que el BCE no podía intervenir para salvar el euro, que la gobernanza económica era imposible, que la cuestión de las fronteras era tabú...", ha añadido. "Si construimos Europa fue para protegernos, no para destruir nuestra civilización. Iré hasta el final, hasta suspender (el tratado de) Schengen si es necesario", ha advertido a los presentes, entre los que se encontraba en primera línea su mujer, la cantante y exmodelo Carla Bruni.



Una Francia "más fuerte"



Por su parte, el candidato socialista a las elecciones presidenciales francesas, François Hollande, ha expresado que si resulta ganador, Francia será "más fuerte que los mercados".



Hollande se ha presentado este domingo como el único capaz de abrir una nueva vía en el país, y ha asegurado que si los franceses le dan su confianza será el presidente "del final de los privilegios". "A Francia no solo la ha debilitado la crisis, sino toda una serie de políticas incoherentes", ha indicado durante el mitin, en el que ha insistido que está preparado para presidir el país y hacer frente a los "inmensos desafíos" que eso comporta.



Los últimos sondeos dan a este aspirante al Elíseo como ganador en la segunda ronda de las elecciones, prevista para el 6 de mayo, con un apoyo del 54%