04/03/2022 09:07 Internacional Radio Euskadi Izaskun Bilbao defiende el envío de armas a Ucrania: "Necesitan nuestra ayuda" Mikel Domínguez | EITB Media La europarlamentaria del PNV ha apostado por una política de defensa común en la Unión Europea: "No sirve para hacer guerras, sirve para defender la paz".

Audios (1) Entrevista con Izaskun Bilbao

Izaskun Bilbao, europarlamentaria del PNV, ha defendido en 'Boulevard' de Radio Euskadi el envío de armas, munición y material militar a Ucrania. "No le gusta a nadie la guerra, pero sí he defendido desde el principio que necesitan nuestra ayuda con armamentos. Están defendiéndose desde una agresión que no para", opina.

La jeltzale también ha apostado por que la Unión Europea disponga de una política de defensa común, algo sobre lo que, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, "no hay duda". "La Europa de la defensa no sirve para hacer guerras, sirve para defender la paz. Estos dramas que nos están partiendo el corazón nos enseñan que tenemos que seguir trabajando juntos para mantener la paz", ha dicho.

Según Bilbao, la UE está "a la altura" en la respuesta a la crisis migratoria. "Hay una diferencia enorme con otras situaciones", ha dicho, "pero desde el primer momento las puertas de todos los países europeos han estado abiertas".

Para la europarlamentaria, las medidas económicas adoptadas por la UE, que en su opinión "nunca habría imaginado Putin", podrán permitir "que rechace, se retire y le dé esa oportunidad a la paz a través de la diplomacia y no de las muertes y de esa guerra que ha creado". Igualmente, Bilbao desea una "reacción" contra la invasión desde dentro de Rusia, sobre todo por parte de estamentos alrededor del presidente.