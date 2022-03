09/03/2022 08:17 Internacional Guerra en Ucrania Coca Cola, McDonald's y Starbucks suspenden sus operaciones en Rusia AGENCIAS | EITB MEDIA También Amazon, el símbolo del capitalismo de última generación, ha anunciado que ha bloqueado nuevos accesos a sus servicios de la nube en Rusia y Bielorrusia. Escuchar la página Escuchar la página

Las marcas más emblemáticas de EE. UU. y la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald's o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar.

Los anuncios son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el "american way of life" y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald's en 1990, se convirtió en su momento un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética. La suspensión del negocio de estas franquicias mundiales supone para Rusia un golpe suplementario en el mismo día en que el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la prohibición de importación de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como castigo por la invasión de Ucrania.

También Amazon, el símbolo del capitalismo de última generación, ha anunciado que ha bloqueado nuevos accesos a sus servicios de la nube en Rusia y Bielorrusia, según informó la compañía en un comunicado este martes.

En días pasados, otras importantes marcas globales aplicaron diversas medidas contra Rusia: las grandes tecnológicas -Google, Meta (Facebook), Apple y Youtube- interrumpieron sus servicios en territorio ruso, lo mismo que hicieron las compañías de pago internacional Visa y Mastercard, la multinacional del mueble Ikea o la de alimentación Nestlé.