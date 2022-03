Zelenski denuncia un ataque aéreo ruso contra el hospital infantil en Mariúpol

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado hoy un ataque aéreo ruso contra un hospital de Mariúpol y ha pedido de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano.

"Ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya", ha escrito Zelenski en Twitter.

"Paren los asesinatos. Tienen el poder pero parece que han perdido la humanidad", ha agregado el presidente ucraniano.

