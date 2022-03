Internacional Sáhara Occidental La dirección del PSOE admite que ha modificado su posicionamiento sobre el Sáhara AGENCIAS | EITB MEDIA Última actualización: 24/03/2022 18:58 (UTC+1) Publicado: 24/03/2022 18:55 (UTC+1) El PSOE ha defendido históricamente que es necesario garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero recientemente el Gobierno Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara Occidental. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una reunión de la Ejecutiva del PSOE. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La dirección del PSOE ya admite que la nueva posición sobre el Sáhara Occidental adoptada por el Gobierno español supone un cambio respecto a lo que defendía el partido en su programa electoral de 2019, en el que abogaba por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

"Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui", reza el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones en abril de ese año.

Y a continuación, incidía: "Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui".

Pues bien, fuentes de la Ejecutiva socialista reconocen ahora que la apuesta por el plan marroquí de autonomía modifica la postura histórica que sobre este contencioso ha venido defendido el partido.

Y es que en la carta que Pedro Sánchez envió al Rey de Marruecos ya no se habla de autodeterminación, sino que se apoya la autonomía impulsada por Rabat en 2007 al considerarla "la base más seria, creíble y realista, para la resolución de este diferendo".

No obstante, ni el Gobierno ni el PSOE lo reconocen públicamente puesto que la postura oficial que vienen manifestando es que España no ha variado su posición en los últimos años y que no ha incumplido su programa electoral.