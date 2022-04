Ucrania denuncia una masacre en Bucha contra civiles

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha acusado este domingo a las fuerzas rusas de orquestar una "masacre" en Bucha, en la región de Kiev, y ha pedido al G7 que emita una serie de "nuevas sanciones devastadoras" contra Moscú, con carácter inmediato. Ucrania ha estimado en "cientos" los fallecidos al paso de las tropas rusas por las zonas próximas a Kiev, recientemente liberadas.

"La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas", ha declarado a través de su cuenta de Twitter.

"Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora", ha añadido el ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp