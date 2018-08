Internacional

Movimiento 'SlutWalk'

La 'marcha de las zorras' protesta en Jerusalén contra el acoso sexual

Redacción

04/05/2012

Gritando consignas como "¡Basta ya! Culpad al violador" o "Mi cuerpo es sólo mío", los manifestantes denunciaron la hipocresía social que sufren las mujeres de Israel.

Decenas de mujeres israelíes, y también algunos hombres, marcharon hoy con escasa ropa por el centro de Jerusalén para defender su derecho a vestir como quieran y protestar contra quienes justifican o excusan el acoso contra ellas por el grado de "provocación" de su atuendo.

En el marco del movimiento conocido internacionalmente como "SlutWalk" ("marcha de las zorras"), las participantes recorrieron las calles céntricas de la parte occidental de la ciudad ante la perplejidad de los viandantes y gritando consignas como "¡Basta ya! Culpad al violador", "Mi cuerpo es sólo mío" o "No significa no, ¿qué parte del 'no' no has entendido?".

El "SlutWalk" nació en abril del pasado año en Canadá después de que un policía de Toronto sugiriese que para no sufrir daños las mujeres debían "evitar vestirse como putas".

"Israel no es diferente de otros países occidentales en la hipocresía social y la manera de controlar las mentes de las mujeres", explicó a Efe Diana, una estudiante y trabajadora social de 22 años, que encabezaba la manifestación.