Dos meses de guerra con la "liberación" del Donbass como objetivo del Kremlin

Con al menos 2200 muertos civiles y 5 millones de refugiados, según la ONU, se cumplen dos meses de la guerra de Ucrania, que ahora se desarrolla en una segunda fase para la "liberación completa" del Donbass prorruso, en el este del país, argumenta el Kremlin.

Mariúpol, junto al mar de Azov, es el último reducto de la resistencia ucraniana en esta estratégica ciudad portuaria y constituye uno de los principales objetivos rusos desde el principio de la guerra para intentar lograr el total control de la región del Donbass y formar un corredor terrestre en el este del país hasta la anexionada península de Crimea en 2014.

Desde el inicio de la invasión, las tropas rusas han avanzado desde el este, por Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y desde el sureste, por Mariúpol, para rodear a las fuerzas ucranianas, mientras intentan ganar terreno en dirección a la también ciudad portuaria de Odesa, otro de los puertos más codiciados por Rusia.

Conversaciones sobre Mariúpol

El asesor de la Presidencia ucraniana Mijailo Podolyak ha sugerido este domingo a Rusia la celebración de una ronda especial de conversaciones sobre Mariúpol, al tiempo que ha denunciado que incluso por la Pascua orotodoxa las tropas rusas bombardean la acería Azovstal, último nucleo de resistencia de esa ciudad del sureste de Ucrania.

En un mensaje en Twitter, Podolyak, miembro de la delegación negociadora, sugiere "que Rusia piense en los restos de su reputación".

(2/2) RF should think about the remnants of its reputation. For this, 3 “Mariupol steps” are needed.

1. Announce a real Easter truce in Mariupol.

2. Immediate humanitarian corridor for civilians.

3. Agree to a “special round of negotiations” so that we take/exchange our military.