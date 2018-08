Internacional

Las urnas dibujan una Grecia ingobernable

07/05/2012

Los partidos griegos inician hoy unas negociaciones imposibles. Los partidos que apoyan los ajustes no han logrado mayoría absoluta.

El partido vencedor de las elecciones de Grecia, la conservadora Nueva Democracia (ND), iniciará hoy los contactos para formar un nuevo gobierno de coalición, una misión prácticamente imposible ante el complicado panorama que han dibujado las urnas.

Las dos únicas formaciones que apoyan los ajustes impuestos por el FMI y el BCE (la propia ND y el socialista Pasok), no han conseguido mayoría absoluta, y el resto de partidos, entre los que hay formaciones tanto de ultraizquierda como ultraderecha, no quieren saber nada de ellos.

Con el 99,01 % de los votos escrutados, ND obtiene una pírrica victoria con el 18,88 % de los votos (33,4 % en 2009) y el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) queda relegado a la tercera posición, con el 13,2 % de los votos, tras ganar en 2009 con el 43,9%.

La Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) cuadruplicó sus resultados de las últimas elecciones convirtiéndose en la segunda fuerza política del país con el 16,76 %.

Por escaños, ND obtendrá 108 (50 de ellos como premio a ser la fuerza más votada) y el Pasok 41, lo que suma 149 de un total de 300 diputados de la Asamblea, insuficiente para reeditar la coalición sólo entre ellos dos.

Tras conocerse los primeros resultados anoche, tanto el líder conservador, Antonis Samarás, como el candidato del Pasok, el exministro de Finanzas Evángelos Venizelos, llamaron a formar un "gobierno de unidad nacional" con "todos los partidos europeístas".

Este llamamiento está especialmente dirigido a la séptima formación más votada, Izquierda Democrática (Dimar), que se hizo con 19 escaños (6,1 % de los votos), podría erigirse en árbitro de la situación.

Sin embargo, el líder de Dimar, Fotis Kuvelis, ya avisó anoche de que no apoyaría a un gobierno formado solamente por los dos partidos tradicionales de Grecia.

Pactar con el resto de formaciones será difícil puesto que o bien rechazan de plano las medidas de austeridad promovidas por la Unión Europea (UE), como es el caso de la izquierdista Syriza (52 escaños) y el derechista Griegos Independientes (33 escaños).

Y más a los extremos, el Partido Comunista (26 escaños) y los neonazis de Amanecer Dorado (21 escaños) exigen una salida de Grecia de la UE.