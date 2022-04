El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el ataque a Kiev durante la visita de Guterres

Euskaraz irakurri: NBEko Segurtasun Kontseiluak Guterresen bisitan zehar Kieven izandako erasoa izango du hizpide datorren astean

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto discutir la próxima semana el ataque con misiles registrado en Kiev este jueves, mientras el secretario general de la organización, António Guterres, visitaba la ciudad, según ha adelantado este viernes la presidenta de turno del organismo.

"Durante la visita del secretario general a Kiev ayer hubo ataques con misiles en la ciudad y este es un asunto muy preocupante", ha señalado la embajadora británica, Barbara Woodward, que preside durante abril el Consejo de Seguridad.

Woodward ha avanzado que el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas discutirá la cuestión durante una reunión sobre Ucrania la próxima semana, ya bajo la presidencia de Estados Unidos.

La diplomática ha explicado que su delegación ha estado en contacto con la Secretaría General de la ONU y que tanto Guterres como su equipo se encuentran bien, pero hay informaciones de víctimas civiles.

Dos proyectiles impactaron este jueves en Kiev, justo cuando Guterres se encontraba en la ciudad para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según informaron las autoridades locales, que atribuyeron el ataque a las fuerzas rusas.

"Esta noche, el enemigo disparó contra Kiev. Han sido dos golpes en el distrito de Shevchenkivski. Todos los servicios de emergencias están en el lugar. Se está aclarando la información sobre posibles víctimas", escribió el alcalde, Vitali Klitchkó, en su canal de Telegram.

También informó sobre el ataque el asesor de Zelenski, Mijailo Podoliak, quien subrayó que el bombardeo tuvo lugar durante la visita de Guterres.

"El día anterior estaba sentado en una larga mesa en el Kremlin y hoy hay explosiones sobre su cabeza. ¿Una postal de Moscú? ¿Hace falta recordar por qué Rusia todavía tiene un asiento en el Consejo de Seguridad?", escribió en su cuenta de Twitter.

