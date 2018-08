Internacional

Por primera vez

Más de la mitad de los recién nacidos en EE.UU. no son blancos

Redacción

17/05/2012

Ese es el dato que se desprende de los nacimientos entre julio de 2010 y el mismo mes de 2011. En esos 12 meses nacieron más de cuatro millones de niños, de los que 1.988.000 eran blancos.

Más de la mitad de los recién nacidos en EE.UU. no son blancos. Foto: Efe

Más de la mitad de los recién nacidos en EE.UU. no son blancos. Foto: Efe

Hoy en día, y por primera vez en la historia, más de la mitad de los recién nacidos en EE. UU. no son de piel blanca, según ha informado el rotativo estadounidense The New York Times.

El citado diario apunta a que el dato de nacimientos podría traer cambios políticos, económicos e identitarios entre los ciudadanos estadounidenses.

El balance de nacimientos se ha hecho con datos entre julio de 2010 y el mismo mes de 2011. En esos doce meses hubo más de cuatro millones de nacimientos en EE. UU., y 1.988.000 eran blancos y 2.019.000, no. Así, la diferencia es pequeña, pero favorable a los no-blancos: el 49,6% eran blancos y el 50,4%, no.

En ese grupo de los no-blancos se sitúan los hispanos, asiáticos, negros y mestizos. Los expertos en demografía han dado mucha importancia al dato, ya que creen que traerá un gran cambio, desde el boom de los nacimientos de niños blancos, al boom de nacimientos de niños multiétnicos.