Dimiten los ministros británicos de Salud y Hacienda tras "perder la confianza" en Johnson

Los ministros de Salud y Hacienda, Sajid Javid y Rishi Sunak, respectivamente, han presentado este martes su dimisión, tras perder la confianza en el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Fue un privilegio que me pidieran volver al Gobierno para servir como ministro Salud y Atención Social en un momento tan crítico para nuestro país", ha escrito Javid en una misiva dirigida al Johnson, a quien le cuestiona la moción de confianza a la que tuvo que enfrentarse el mes pasado.

Así, Javid ha defendido que, si bien los conservadores han sido "competentes al actuar en el interés nacional", en las actuales circunstancias, "lamentablemente", la población cree que ya no lo son, como muestra que "un gran número" de diputados 'tories' votaran a favor de cesar a Johnson.

"Lamento decir que está claro para mí que esta situación no cambiará bajo su liderazgo y, por lo tanto, también ha perdido mi confianza", ha dicho Javid.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care. It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

Por su parte, Sunak ha hecho lo propio al considerar que Johnson no cumple con los estándares de conducta que se le presuponen a un primer ministro de Reino Unido, después del último escándalo protagonizado por las fiestas de Navidad celebradas en el número 10 de Downing Street en plena pandemia.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1