Internacional

Primeros resultados

Hermanos Musulmanes dicen haber ganado las elecciones en Egipto

Redacción

25/05/2012

Un sol, una balanza, un caballo o una escalera son algunos de los símbolos utilizados en las papeletas, para que los votantes analfabetos, un 40% de la población, pueda identificar a los candidatos.

Tras la alta participación del primer día, los colegios electorales en Egipto han vuelto a abrir este jueves, segundo día de elecciones presidenciales.

Muchos de los votantes no pueden leer el nombre de su candidato favorito a la Presidencia, por lo que se acercan a los colegios electorales guiados por símbolos como el sol, una balanza, un caballo o una escalera, imágenes que buscan en las papeletas.



Son los mismos símbolos que están presentes en todos los carteles electorales junto al retrato del candidato, para que los votantes analfabetos de Egipto, cerca del 40% de la población, puedan escoger las papeletas electorales a la hora de votar.



"Yo voy a buscar el águila", decía Safaa Ibrahim, de 55 años, mientras esperaba pacientemente su turno en un colegio electoral. Se refería al emblema del candidato naserista Hamdin, a quien esta mujer ha decidido apoyar por insistencia de su hijo, que es "un revolucionario".

Para Ibrahim, los símbolos son imprescindibles: "Sin ellos necesitaría la ayuda de alguien para rellenar la papeleta, y cualquiera de los seguidores de los otros candidatos podrían intentar engañarme para que votara por el suyo", ha agregado.

Estos iconos fueron designados en abril por la Comisión Suprema Electoral Presidencial, que mantuvo para los candidatos de los partidos el emblema de su formación política y ofreció otros nuevos a los aspirantes independientes.

De esta forma, el aspirante del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, luce una balanza, que se ajusta al propio nombre del grupo.

Otro de los favoritos, el ex secretario general de la Liga Árabe Amro Musa, eligió el sol, mientras que el islamista moderado Abdelmoneim Abul Futuh optó por un caballo, y el ex primer ministro Ahmed Shafiq por una escalera de mano.

A algunos no les convencieron las figuras ofrecidas por la Comisión Electoral, por lo que solicitaron otras señas de identidad, como fue el caso de Sabahi, que pidió el águila, o del abogado revolucionario Jaled Ali, que se inclinó por un árbol.

Una pirámide, un coche, un reloj, un paraguas o una estrella son los otros iconos de la contienda electoral.



Pocas anomalías en la segunda jornada

El jefe de los observadores de la Liga Árabe, Mohamed el Jamlishi, minimizó la importancia de las irregularidades cometidas este jueves en las presidenciales egipcias, aunque destacó que afectan al proceso electoral. "En general, las irregularidades se cometen por ignorancia o por falta de experiencia. La organización de las elecciones es buena, pero esos comportamientos influyen", ha dicho El Jamlishi.



Los primeros resultados indican ganador a Mursi

Los islamistas Hermanos Musulmanes han anunciado este jueves, según los primeros resultados que maneja el grupo, su candidato, Mohamed Mursi, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales egipcias.



En una rueda de prensa, el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia -brazo político de los Hermanos Musulmanes-, Esam el Arian, ha explicado que el resultado en los más de 200 colegios, donde ya ha finalizado el recuento, otorga la victoria a Mursi.



El coordinador de la campaña de Mursi, Salah Abdel Maqsud, ha recordado que hasta ahora los datos son provisionales, ya que hay más de 13.000 colegios electorales en todo el país, pero ha destacado que todo apunta a que Mursi pasará a la segunda vuelta, que, de ser necesaria, se celebrará los próximos 16 y 17 de junio.