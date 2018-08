Internacional

Colombia

Las FARC liberan al periodista francés secuestrado hace un mes

Redacción

31/05/2012

Roméo Langlois ya se encuentra junto a la misión humanitaria que lo devolverá a la libertad tras llegar, rodeado de guerrilleros, a la aldea donde el grupo lo esperaba.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha indicado que el periodista francés Roméo Langlois ha sido liberado este miércoles por las FARC y ha partido desde la aldea de San Isidro con la misión humanitaria hacia Florencia, capital del departamento de Caquetá.



Langlois se ha dirigido a la tarima instalada en la remota aldea de San Isidro, donde le esperaba la misión, conformada por el emisario del Gobierno francés, Jean-Baptiste Chauvin; la exsenadora colombiana Piedad Córdoba; y el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Jordi Raich.



En sus primeras palabras a Telesur, el reportero francés, que fue hecho cautivo el 28 de abril, ha dicho que había sido bien tratado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante este tiempo.



"Nunca me han amarrado, me han tratado como un invitado, me han dado buena comida con lo que tenían, han sido muy respetuosos", ha afirmado el corresponsal de France 24 y Le Figaro, quien ha trabajado doce años en Colombia.



Langlois ha justificado su presencia con el Ejército en el momento de su secuestro en que "el trabajo de uno, como periodista, es cubrir todas las partes del conflicto".



Llangois ha despejado las dudas sobre el operativo policial y militar en el que se vio involucrado, al detallar que el laboratorio de drogas destruido en aquella acción era "pequeño y modesto", lo que contradijo la versión del Ejército que aseguraba que se trataba de una operación antidroga más importante. "Era un pequeño laboratorio que la gente utiliza acá para sobrevivir", ha detallado.



Asimismo, el periodista ha hecho un llamamiento a la prensa nacional e internacional para que reflexionen sobre el modo en que se informa del conflicto colombiano, que ha definido como un "conflicto olvidado".