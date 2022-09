Internacional ITALIA Meloni asegura que trabaja "en un equipo de nivel que no defraudará" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 29/09/2022 12:06 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2022 12:06 (UTC+2) Según informaciones publicadas hoy por la prensa italiana, Salvini habría amenazado con dejar la coalición y garantizar sólo "un apoyo externo" al Gobierno en el caso de que no se cumpliera su deseo de volver a ser ministro del Interior. Escuchar la página Escuchar la página

La líder ultraderechista Giorgia Meloni ( Hermanos de Italia) que será la encargada de formar el próximo Gobierno italiano tras ganar las elecciones del pasado domingo al frente de la coalición de derechas, ha asegurado hoy que trabaja "en un equipo de nivel que no defraudará" y ha desmentido las informaciones sobre los posibles ministros que publica la prensa. En ese sentido, ha pedido a los italianos "que no crean las mentiras que circulan".

"Sigo leyendo reconstrucciones poco realistas sobre posibles ministros de un Gobierno de centroderecha. Tras gestiones fallidas como la de Speranza & Co (en alusión al ministro de Sanidad del anterior Ejecutivo) les aseguro que trabajamos en un equipo de nivel que no les defraudará. No crean las mentiras que circulan", ha publicado en Twitter Meloni, que no ha vuelto a hacer declaraciones públicas tras su victoria.

En esa misma red social, la nueva líder italiana ha enviado un mensaje a Santiago Abascal, presidente de Vox, para decirle que "también espera a España en el lado derecho",

Muchas gracias @Santi_ABASCAL por tu amistad! Ya sabes cuanto trabajo se ha hecho para conseguir este resultado. Ahora ya estamos trabajando para abordar los problemas de los italianos, con la concreción típica de los conservadores. También esperamos a España en el lado derecho! — Giorgia Meloni ¿¿ ¿ (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022

Por su parte, la Liga, liderada por Matteo Salvini y socia de Meloni en la coalición gubernamental junto a la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, también ha publicado una nota en la que asegura que las frases atribuidas a su secretario "son totalmente falsas". "El centroderecha ha arrasado en las elecciones y gobernará bien y sin escisiones durante los próximos años. La izquierda y sus diarios se tienen que resignar", recoge el comunicado.

Según informaciones publicadas hoy por la prensa italiana, Salvini habría amenazado con dejar la coalición y garantizar sólo "un apoyo externo" al Gobierno en el caso de que no se cumpliera su deseo de volver a ser ministro del Interior, como fue en el Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas (M5S).