Svante Pääbo, galardonado con el Nobel de Medicina o Fisiología 2022

El Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) ha distinguido con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022 a Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre "por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana".

El año pasado, fue para los investigadores David Julius y Ardem Patapoutian, los descubridores de los receptores celulares que los humanos usan para sentir la temperatura y el tacto.

Los premios Nobel están dotados con 10 millones de coronas suecas (900 000 dólares) por categoría. Los premios se entregarán en el aniversario de la muerte de Nobel el 10 de diciembre.

El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de Física, Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía, el próximo lunes.

