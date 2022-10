Internacional Guerra en Ucrania Rusia finaliza la movilización parcial decretada en septiembre, mientras fortifica Jersón EITB MEDIA Publicado: 28/10/2022 18:39 (UTC+2) Última actualización: 28/10/2022 19:14 (UTC+2) Además, espera la visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a dos instalaciones nucleares ucranianas, para verificar su acusación de que Kiev fabrica una "bomba sucia". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Errusiak amaiera eman dio irailean dekretatutako mobilizazio partzialari, Jerson gotortzen duen bitartean

Noticias (1) Ucrania niega las acusaciones de Rusia sobre la bomba sucia

Rusia ha dado este viernes por terminada la movilización parcial decretada en septiembre, mientras fortifica Jersón, la única capital regional en sus manos, y espera la visita la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a dos instalaciones nucleares ucranianas para verificar su acusación de que Kiev fabrica una "bomba sucia".

"El alistamiento de ciudadanos para la movilización ha concluido. El objetivo que se marcó, 300 000 hombres, se ha cumplido. No se planean reclutamientos adicionales", ha informado el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, al presidente ruso, Vladímir Putin.

Del total de 300 000 reservistas, 82 000 han sido enviados a Ucrania para participar en la "operación militar especial", ha explicado Shoigú, al señalar que más de la mitad de ellos ya participa en acciones de combate.

"Quiero agradecerle a todo aquel que se ha alistado en las Fuerzas Armadas. Quiero decir gracias por la lealtad, el patriotismo, por el firme convencimiento de defender a nuestro país, a nuestra Rusia, es decir, su casa, su familia, nuestros ciudadanos, nuestra gente", ha respondido Putin.

Jersón se prepara para una gran ofensiva ucraniana

Mientras, en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, la tensión crece: las fuerzas ucranianas siguen preparándose para una gran ofensiva, en tanto que los rusos convierten la ciudad en una fortaleza.

El jefe de la anexionada península ucraniana de Crimea, Serguéi Axiónov, ha informado del fin de la evacuación de civiles de Jersón, al señalar que "todos aquellos que quisieron pudieron abandonar el territorio de manera segura, pese a los bombardeos de la Fuerzas Armadas de Ucrania".

Por contra, el Estado General Mayor de Ucrania sostuvo que "continúa" la evacuación en Jersón.

Entre tanto, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado que los inspectores del organismo "llevarán a cabo una verificación independiente" en las instalaciones nucleares en las que, presuntamente, Ucrania fabricaría la "bomba sucia", según Moscú.

La visita, que se llevará a cabo "en los próximos días", buscará "detectar cualquier desvío de material nuclear, cualquier producción o procesamiento no declarado de material nuclear en los dos lugares y garantizar que no haya materiales ni actividades nucleares no declarados".