Rusia se retira de la anexionada ciudad ucraniana de Jersón

Euskaraz irakurri: Errusiak alde egin du Kherson hiri ukrainarretik

El Ejército ruso ha anunciado hoy su retirada de la anexionada ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo control ruso en todo el país, lo que podría suponer un punto de inflexión en la invasión rusa y en la liberación por parte de Ucrania de territorios ocupados por Moscú.

"Proponemos trasladar la defensa a la orilla izquierda del río Dniéper", ha anunciado el jefe de la agrupación de fuerzas que combaten en Ucrania, el general Serguéi Surovikin, al informar al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, quien aprobó ese repliegue.

El general ha subrayado que en las condiciones actuales tampoco es posible abastecer al contingente militar ruso desplegado en la zona.

Surovikin, que asumió a principios de octubre el mando de todas las tropas rusas en Ucrania, ha acusado al Ejército enemigo de bombardear objetivos civiles, desde escuelas a hospitales.

Ha estimado en más de 115.000 los habitantes de la orilla derecha de la región que han sido evacuados de las zonas de combate.

Surovikin ha recalcado que unos 9500 soldados ucranianos han resultado muertos o heridos desde agosto en la región, fecha en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron la contraofensiva en Jersón.

El asesor de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podolyak ha reaccionado con escepticismo al anuncio. "Las acciones dicen más que las palabras. No vemos señales de que Rusia vaya a marcharse de Jersón sin un combate", ha escrito el asesor en su cuenta de Twitter.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. ¿¿ is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.