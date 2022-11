Internacional ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Herman Van Rompuy: "No creo que haya negociaciones en breve si no se reconoce la soberanía de Ucrania" EITB Media Publicado: 25/11/2022 12:27 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2022 12:32 (UTC+1) El expresidente del Consejo de Europa ha concedido una entrevista a Euskadi Irratia durante su visita a Bilbao. También se ha referido a la guerra, la crisis y a Escocia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Herman Van Rompuy Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Herman Van Rompuy: "Ukrainaren burujabetza onartu ezean, ez dut uste negoziazioak aurki izango direnik"

El expresidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, no cree que en breve sea posible abrir una ronda de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia en Bilbao, ha subrayado que Ucrania no va a renunciar a parte de su territorio. "Todos queremos que haya paz, una paz justa que reconozca la integridad del estado soberano ucraniano", ha afirmado. En este sentido, no prevé que la Unión Europea vaya a salir de este contexto de crisis, pero se ha mostrado contento porque ha servido para no depender estratégicamente de Rusia. "Hemos aprendido una lección dura", ha señalado.

Van Rompuy ha destacado las diferencias con la crisis financiera que él tuvo que gestionar como presidente del Consejo Europeo. Ha reconocido que a varios países de la UE se les exigió demasiado en la década de 2010. "Esta vez la austeridad no traerá soluciones. Tenemos que gastar dinero para ayudar a la gente a pasar el invierno", ha añadido.

También se ha referido a Escocia. En su opinión, Escocia tendrá un problema si apuesta por una vía unilateral para lograr la independencia: "La Unión Europea no puede reconocer como estados miembros a aquellos países separados fuera de la ley y de la Constitución".