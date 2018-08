Internacional

Restos de Lenin

El ministro ruso de Cultura quiere sacar a Lenin del mausoleo

Redacción

10/06/2012

El ministro de Cultura de Rusia Vladímir Medinski insiste en que 'debe ser enterrado como cualquier otra persona'.

El ministro de Cultura de Rusia, Vladímir Medinski ha defendido que "el cuerpo de cualquier persona debe ser enterrado, es una tradición de siglos. La situación no resuelta de Lenin es absurda".



Según el ministro, es hora de sacar el cuerpo momificado del primer presidente del Gobierno bolchevique y fundador de la Unión Soviética del mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, donde permanece desde su muerte en 1924, accesible para las visitas. Subraya que la sepultura debe realizarse con todos los rituales honoríficos que correspondan a un líder de estado. “Podría ser que después de eso muchas cosas en nuestra vida mejoraran”, ha comentado.

En cuanto al propio edificio del mausoleo, propone dejarlo tal como está ya que es “un monumento histórico”. Concretamente ofrece convertirlo en una filial del Museo Histórico que está al lado. Pronostica que el local será muy visitado y se podría cobrar por la entrada (actualmente, entrar en el mausoleo con el cuerpo de Lenin dentro es gratis).

Al mismo tiempo, ha subrayado que no se trata de una declaración oficial, sino de su postura personal.



En enero de 2011 se hizo una votación pública abierta en torno al destino del cuerpo, aunque las autoridades adelantaron que la decisión final no dependería de su resultado: el objetivo de la encuesta era solo conocer el sentir mayoritario del pueblo ruso. Crearon en la red un enlace especial, www.goodbyelenin.ru, adonde los internautas podían acceder para contestar a una única pregunta: "¿Apoya usted la idea de enterrar el cuerpo de Lenin?", eligiendo entre dos respuestas, 'Sí' y 'No'. La encuesta 'online' no fue tan exitosa como se esperaba al principio: participaron unas 350.000 personas. El 66,54% de ellas apoyó la idea del entierro.

El Partido Comunista ruso, por su parte, insiste en que la iniciativa del sepulto de Lenin no es nada más que un intento de provocación antisoviética. Indican que hoy en día Rusia tiene bastantes problemas más urgentes que resolver y no tienen nada que ver con este tema. Las discusiones acerca de los restos de Vladímir Lenin duran ya más de 20 años.