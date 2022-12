Rusia lanza más de 120 misiles sobre Ucrania, según Kiev

Euskaraz irakurri: Errusiak 120 misil baino gehiago jaurti ditu Ukrainan, Kieven arabera

Rusia ha lanzado hoy más de 120 misiles sobre Ucrania, según ha afirmado Mijailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente ucraniano.

"En toda Ucrania, más de 120 misiles disparados por el malvado mundo ruso para destruir infraestructuras críticas y matar masivamente a civiles", ha escrito Podolyak en un mensaje en Twitter.

29.12.22. 120+ missiles over ¿¿ launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations.