Mubarak agoniza; su régimen, no

Jesús Torquemada

20/06/2012

El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, agoniza mientras los restos de su régimen se resisten a desaparecer.

Los militares están haciendo todo lo que pueden para conservar el poder que han tenido durante décadas y eso ha producido una nueva escalada de la tensión. Sus últimas maniobras políticas están dirigidas a hacer inútil la victoria de los Hermanos Musulmanes en las elecciones legislativas y en las presidenciales.

De estas últimas todavía no hay resultados definitivos, pero los islamistas ya han proclamado la victoria de su candidato, Mohamed Mursi. Los militares han cerrado el Parlamento, en el que los islamistas eran mayoritarios, amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional.

Y han decidido que, hasta que no haya otras elecciones parlamentarias, y eso no será por lo menos hasta diciembre, van a ser ellos, los militares, los que hagan las leyes. Y también van a ser ellos los que nombren a la mayoría de los integrantes de la comisión que redactará la nueva Constitución de Egipto. Y también que el presupuesto de Defensa no lo calculará el Gobierno, sino que los propios militares decidirán el reparto de ese dinero.

Al mismo tiempo, los militares repiten que sí, que le van a entregar el poder al presidente electo antes del 1 de julio; pero es evidente que los poderes de ese presidente van a estar muy recortados y que los militares van a seguir manteniendo una importante cuota de poder. Por eso han vuelto las manifestaciones a la plaza Tahrir de El Cairo.