Internacional Guerra en Ucrania Biden en Polonia: "Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!" Agencias | EITB Media Publicado: 21/02/2023 17:54 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 21:35 (UTC+1) "Los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad", ha dicho en referencia a Rusia. "EE. UU. necesita a Polonia y a la OTAN tanto como Polonia y la OTAN necesitan a EE. UU.", ha agregado ante su homólogo, Andrzej Duda. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Varsovia (Polonia). Foto:EFE Whatsapp

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este martes que Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia y ha denunciado las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas durante la guerra.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!", ha afirmado el mandatario ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

"Los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad, no tomaréis mi futuro", ha dicho Biden en referencia a Rusia.

El presidente de Estados Unidos ha subrayado este martes 'in situ' su apoyo a Polonia y ha reivindicado que "la OTAN está más fuerte que nunca", a punto de cumplirse el primer aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa sobre la vecina Ucrania.

Biden, que el lunes visitó por primera vez Kiev, en un hito inédito al tratarse además de un país en guerra, ha querido defender ya desde Varsovia el compromiso de Washington con los aliados de la OTAN en Europa del Este. "Estados Unidos necesita a Polonia y a la OTAN tanto como Polonia y la OTAN necesitan a Estados Unidos"; ha dicho ante su homólogo, Andrzej Duda.

El presidente polaco, por su parte, ha aplaudido la visita de Biden a Kiev, un "gesto extraordinario" que ha "alentado la moral" de los ucranianos, y ha dicho que Polonia sigue considerando a Estados Unidos como un elemento clave en el "orden global". Duda ha apuntado, además, que la escala de Biden en Varsovia demuestra que Polonia es "segura" al margen de lo que está ocurriendo en el país vecino.

El presidente estadounidense ha agradecido a su homólogo polaco la "increíble" ayuda que ha prestado a Ucrania al recibir a más de 1,5 millones de refugiados. Biden y Duda se han reunido en el palacio presidencial de Varsovia acompañados de miembros de sus respectivos Gobiernos y en medio de una gran expectación sobre la posibilidad de que Washington aumente las tropas estacionadas de manera permanente en Polonia, un número que actualmente se sitúa en 11 000.

Además, el mandatario estadounidense ha anunciado una "nueva alianza estratégica" con Polonia para construir plantas de energía nuclear con el objetivo de aumentar la producción energética de cara al futuro.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha calificado de "profundamente desafortunado" y "muy irresponsable" el anuncio ruso de que suspende el cumplimiento del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y EE. UU., el Nuevo START.

"El anuncio de Rusia de que suspende su participación en el Nuevo START es profundamente desafortunado e irresponsable. Estaremos muy atentos a lo que haga Rusia", ha declarado a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense durante su visita a Atenas.