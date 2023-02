Internacional Ucrania, un año de guerra China presenta un plan de paz para Ucrania en el que pide un cese al fuego y el fin de las sanciones a Rusia Agencias | EITB Media Publicado: 24/02/2023 08:05 (UTC+1) Última actualización: 24/02/2023 08:52 (UTC+1) Pekín ha realizado 12 propuestas en un intento de dar una solución política al conflicto. Volodímir Zelenski calificó de "positivo" el mero hecho de que China proponga un plan, aunque afirmó que es demasiado temprano para "analizarlo". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El director de la Oficina de Asuntos Exteriores, Wang Yi, junto a Vladimir Putin este martes. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Txinak bake plana aurkeztu du Ukrainarako, su etena eta Errusiaren aurkako zigorrak kentzea eskatzen duena

Noticias (1) La guerra de Ucrania cumple un año entre sospechas de una inminente gran ofensiva rusa

El Gobierno de China ha presentado este viernes su plan de paz para Ucrania compuesto por 12 propuestas en un intento por dar una solución política a la invasión rusa de Ucrania, en el que pide un cese al fuego de ambas partes y defiende la integridad territorial de todos los países.

El día en el que se cumple el primer aniversario de la guerra en Ucrania, el Ministerio de Exteriores chino ha enumerado las propuestas para poner fin al conflicto armado, entre las que se incluye una petición a Occidente para que finalice sus sanciones a Rusia, o el establecimiento de conversaciones de paz. Sobre las primeras, sostiene que estas "no solo no resolverán los problemas, sino que crearán otros nuevos".

Según China, es importante respetar la soberanía de todos los países en el marco de los principios de la Carta de Naciones Unidas —como defiende Ucrania—, así como garantizar de manera efectiva la soberanía, la fuerza o riqueza de los Estados.

"Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales", se lee en la propuesta, donde se resalta la relevancia de que no se adopten "dobles raseros".

Llamamiento a evitar una crisis nuclear

Asimismo, el Gobierno chino ha pedido que se abandone "la mentalidad de Guerra Fría", afirmando que la seguridad de un país "no puede ser a expensas de la seguridad de otros países", mientras que ha señalado que la seguridad regional "no puede garantizarse mediante el fortalecimiento o incluso la expansión de bloques militares".

El Gobierno de Xi Jiping se opone al empleo estratégico y a las amenazas de uso de armas nucleares, que previene la profileración nuclear y evita una crisis nuclear. "Las armas nucleares no se pueden usar y la guerra nuclear no se puede librar (...) Nos oponemos al desarrollo y uso de armas biológicas y químicas por (parte de) cualquier país bajo cualquier circunstancia", ha afirmado China.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a mantener la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania, mientras se ha opuesto a los ataques armados contra este tipo de instalaciones.

"Hacemos un llamado a todas las partes para que respeten las convenciones de seguridad nuclear y otras leyes internacionales, y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el ser humano", ha afirmado, mientras ha pedido el apoyo al papel del Organismo Internacional de Energía Atómica en la promoción de la seguridad de las instalaciones nucleares.

Pekín ha resaltado que "no hay ganadores en las guerras", por lo que ha hecho un llamamiento a todas las partes a "mantener la racionalidad y la moderación, no echar leña al fuego y no intensificar los conflictos". También ha manifestado la importancia de resolver la crisis humanitaria en Ucrania bajo el amparo de Naciones Unidas, proteger a los civiles y prisiones de guerra, así como garantizar la exportación de granos y asegurar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

Asimismo, ha pedido a Rusia y a Ucrania que se reúnan y reanuden el diálogo directo "tan pronto como sea posible", así como que promuevan gradualmente una desescalada y una "relajación" de la situación para llegar a un alto el fuego integral. Tras ello, según esgrime el Ministerio de Exteriores chino en su comunicado, ambos países deben iniciar conversaciones de paz.

Por último, se ha mostrado dispuesta a brindar asistencia y desempeñar "un papel constructivo" en la resconstrucción de posguerra, y ha reiterado su petición a la comunidad internacional para que se una a dicho esfuerzo.

Zelenski: "Es positivo"

Cuestionado por el plan, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó ayer de "positivo" el mero hecho de que el Gobierno chino plantee un plan para poner fin a la guerra de Ucrania, aunque afirmó que es demasiado temprano para "analizarlo".

"En general, el hecho de que China haya comenzado a hablar de Ucrania es muy bueno. Son los primeros pasos y no es algo negativo", dijo Zelenski en una comparecencia con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Kiev. "Sacaremos conclusiones cuando veamos los detalles", agregó el líder ucraniano.