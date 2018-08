Internacional

Destitución en Paraguay

La OEA cree que el Senado vulneró el derecho a la defensa de Lugo

Redacción

24/06/2012

El expresidente de Paraguay Fernando Lugo ha manifestado que medita presentarse a las elecciones generales del próximo año.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha calificado la salida de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay de un "juicio sumario" que no parece cumplir con el derecho a legítima defensa.



Insulza señala en un comunicado que, "aunque formalmente apegado a la ley, (la destitución de Lugo) no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa".



Insulza agrega que estas vulneraciones pudieron ser apreciadas in situ por ministros de Exteriores de UNASUR y por un representante especial del secretario general de la OEA, que viajaron hasta Asunción cuando el Parlamento paraguayo inició el proceso.



Lugo medita presentarse a las próximas elecciones

Por otro lado, el expresidente de Paraguay Fernando Lugo medita presentarse a las elecciones generales del próximo año.

"Cambiaremos de nuevo la historia con la ciudadanía democráticamente que creemos que esta mayoría que hemos tenido en el 2008 se va a volver a repetir" en 2013, ha esgrimido Lugo. "Tengo la posibilidad y creemos que es posible", ha apostillado.

El exmandatario ha asegurado que no abandonará el país y que no teme por su integridad física, por lo que residirá en su domicilio particular, situado en la localidad de Lambaré.

En este sentido, Lugo ha reiterado que su destitución fue "sin duda un golpe de Estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía y a la democracia".

En su comparecencia del viernes en el palacio presidencial, Lugo deploró tachó su remoción de "cobarde y alevosa", iniciada por una "derecha peligrosa", en alusión Partido Liberal Radical Auténtico, que ascenderá al poder de la mano del hasta ahora vicepresidente de Paraguay, Federico Franco.