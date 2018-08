Internacional

Equiparan el matrimonio homosexual con la poligamia y el incesto

24/06/2012

Un grupo de diputados y obispos del Reino Unido ha creado una polémica campaña contra la reforma de ley sobre matrimonios homosexuales.

Un grupo de presión en contra del matrimonio gay formado por diputados y obispos de Gran Bretaña han publicado panfletos en los que afirman que la reforma de la ley sobre matrimonios gay sería aplicable a la legalización del incesto y la poligamia, según la agencia de noticias rt.

El documento de ocho páginas, difundido en el marco de la campaña 'Keep Marriage Special', advierte sobre el "consiguiente impacto" de la reforma. "Si la única base para el matrimonio es la voluntad de las partes para casarse, entonces no hay, de acuerdo con la lógica de esta propuesta, ninguna razón para no abrir el matrimonio a algo más que a parejas del mismo sexo. La poligamia, la poliandria y el incesto; todo estaría permitido”, dice el folleto, en cuya portada aparece la imagen de una pareja de raza mixta dándose un abrazo.



Hasta la fecha, en Gran Bretaña las parejas del mismo sexo sólo pueden formar uniones civiles, lo que se convirtió en ley en 2004. Sin embargo, aunque de esta forma se permite el acceso de las parejas homosexuales a la mayor parte de las ventajas gozadas por las parejas heterosexuales casadas, no se les llega a otorgar la igualdad total en derechos.

Los partidarios de los matrimonios gay califican la campaña de Keep Marriage Special de "extremista y confusa". "Nosotros no apoyamos el incesto o la poligamia, sino que apoyamos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo que se aman.

Aunque el primer ministro británico, David Cameron, apoya la reforma, algunos diputados conservadores han expresado su oposición a estas medidas.

Tsmbién la Iglesia de Inglaterra está en pie de guerra contra el proyecto para implantar el matrimonio gay que estudia el Gobierno británico.

El gobierno de Londres planea permitir los matrimonios entre homosexuales a partir del año 2015.