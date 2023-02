La UE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre Irlanda del Norte

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el controvertido Protocolo de Irlanda del Norte. Así, el acuerdo culmina las negociaciones entre el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reunidos hoy en la localidad de Windsor (al este de Londres). A la espera de conocer los detalles de lo acordado, se espera que se abra la vía para resolver los problemas aduaneros y políticos que surgieron con el Brexit.

"Me complace informar de que hemos hecho un avance decisivo. Hemos cambiado el protocolo y ahora anunciamos el acuerdo marco de Windsor", ha señalado Sunak

Sunak ha insistido en que las modificaciones acordadas permitirán un "comercio fluido" entre Irlanda del Norte y el Reino Unido y protege su "soberanía", al tiempo que garantiza que no se volverá a una frontera "dura" que hiciera peligrar los acuerdos de paz de Viernes Santo.

Von der Leyen: "Creo que lo acordado hoy es algo histórico"

Consciente de las reservas que hay en Irlanda del Norte al acuerdo, Sunak ha dicho también que dará "tiempo y espacio" a los partidos políticos y a la sociedad para que puedan examinar y "digerir" los términos del nuevo acuerdo, pero ha confiado en que después pueda contar con los apoyos necesarios para que salga adelante.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que el acuerdo permite "abrir un nuevo capítulo" en la relación entre el Reino Unido y la UE.

"Este acuerdo marco nos permite abrir un nuevo capítulo de nuestra asociación y conseguir soluciones que responden a las preocupaciones de los norirlandeses", ha señalado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rishi Sunak.

"Creo que lo acordado hoy es algo histórico", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha incidido en que el acuerdo de principios protege los intereses de los dos mercados y establece también "fuertes salvaguardas", al tiempo que ha dejado claro que el Tribunal de Justicia de la UE seguirá teniendo "la única y última palabra" sobre las cuestiones que afecten a normas comunitarias.

El líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), Jeffrey Donaldson, ha afirmado que su formación tardará cierto tiempo en analizar el acuerdo antes de decidir si respaldan sus términos.

"Nos tomaremos un tiempo para considerar los detalles y para comprobar si (el acuerdo) supera nuestras siete pruebas", ha indicado en Twitter el líder unionista, en referencia a las siete condiciones que el DUP considera que cualquier arreglo pos-Brexit debe cumplir para contar con su beneplácito.

La formación, que junto con el ala más euroescéptica del Partido Conservador ha liderado la oposición al Protocolo norirlandés en los últimos años, exige que cualquier nuevo arreglo entre Londres y Bruselas asegure que "no haya controles de mercancías" entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Anonymous sources strike again. We’ll take our time to consider the detail and measure a deal against our seven tests. PS - A busy day and no dinner planned either - story entirely fictional. Let’s stick to the facts @irish_news pic.twitter.com/vwSgyVBYGp