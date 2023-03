Internacional Polémica La suspensión de Gary Lineker trae consigo una ola de solidaridad que pone patas arriba la BBC AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/03/2023 18:27 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2023 18:35 (UTC+1) Los comentaristas del programa "Match of the Day", junto con los jugadores de la Premier League, han decidido hacer boicot en masa a la cadena, tras la polémica surgida en torno a la leyenda de fútbol inglés por su crítica a la política de inmigración del Reino Unido. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Gary Lineker baztertzearen erabakiak kritika publiko ugari eragin ditu, BBC hankaz gora jarriz

La decisión de la cadena británica BBC de despedir a Gary Lineker del programa "Match of the Day" que él mismo presentaba ha traído consigo una ola de solidaridad de sus compañeros y un boicot masivo a su programación. La cadena, por su parte, mantiene que la crítica realizada por la leyenda del fútbol inglés a la política de inmigración del Reino Unido vulnera la prohibición impuesta a sus periodistas de dar opiniones políticas en las redes sociales.

La BBC anunció este viernes la decisión de dejar de lado al presentador del programa futbolístico a Gary Lineker, que lo presentaba desde 1999, tras sus polémicas declaraciones.

El ex futbolísta publicó unos mensajes en la plataforma Twitter criticando la política de inmigración del Reino Unido y considerando el lenguaje utilizado como el de la Alemania nazi. Según ha informado la BBC, esto va en contra de las recomendaciones dadas por la cadena, que prohíbe a sus periodistas dar opiniones políticas en redes sociales y que les obliga a mantener imparcialidad el respecto.

En el pasado, el propio Lineker ya había tenido problemas por sus opiniones políticas en redes sociales. Esta vez, en cambio, su visión política sobre el plan migratorio del Reino Unido no han pasado desapercibidas por la cadena británica, que asegura que su reciente actividad viola las pautas sobre redes sociales de la empresa.

Apenas unos minutos después del adiós de Gary Lineker, gran parte de los protagonistas del programa "Match of the Day" han decidido posicionarse en contra de la actitud tomada por la cadena. Por ello, exfutbolistas y colaboradores del programa como la leyenda Alan Shearer, Ian Wright o Micah Richards no participarán en la emisión de este sábado.

Además, los jugadores del la Premier League, máxima competición del fútbol inglés, se han unido al boicot a la cadena y no tendrán que conceder entrevistas al programa, tal y como confirmó la federación inglesa. A pesar de ello, el programa seguirá adelante sin sus máximos exponentes.