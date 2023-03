Trump cree que será arrestado este martes e insta a la protesta

Euskaraz irakurri: Trumpek uste du astearte honetan atxilotuko dutela, eta protestarako deia egin du

El expresidente republicano estadounidense Donald Trump (2017-2021) ha indicado este sábado que cree que será arrestado el martes en el marco de una investigación por el pago de dinero a la estrella de cine porno Stormy Daniels, y ha convocado a los ciudadanos a protestar.

"Protesten, recuperen nuestra nación", ha indicado en su red social Truth Social sin precisar el motivo de ese arresto.

El mensaje de Trump utiliza una retórica que recuerda a la que usó en los días previos al asalto al Capitolio, en enero de 2021, cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Joe Biden.

La investigación de Manhattan, que ha durado casi 5 años, se centra en un presunto pago de 130 000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016.

El pago secreto buscaba supuestamente evitar que hiciera pública una presunta relación sexual con el entonces candidato a la presidencia.

El republicano Kevin McCarthy, líder de la Cámara Baja de EE.UU. ha denunciado que la posible acción contra el exmandatario es un "vergonzoso abuso de poder por parte de un fiscal radical" que busca una "venganza política" contra el expresidente Trump.

